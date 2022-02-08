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واشنطن: بلينكن أشاد بجهود أردوغان بشأن الحل الدبلوماسي في أوكرانيا

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واشنطن: بلينكن أشاد بجهود أردوغان بشأن الحل الدبلوماسي في أوكرانيا
AP Brendan Smialowski/Pool via AP
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشاد في الحديث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التنسيق ووحدة الناتو في ظل خطر استمرار التصعيد وعدوان روسيا ضد أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن بلينكن "أكد التزامنا المشترك بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأشاد بجهود الرئيس أردوغان لدعم الحل الدبلوماسي".

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وبحث الوزيران كذلك التطبيع بين تركيا وأرمينيا و"الخطوات الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم تلك الجهود". كما استعرضا "سبل الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وتركيا".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم بمبادرة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.

المصدر: RT

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