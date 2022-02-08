قتيل وجريحان في هجوم بقنبلة يدوية على محطة حافلات بباكستان

ألقى مهاجمون قنبلة يدوية على محطة حافلات في جنوب غربي باكستان المضطرب اليوم الثلاثاء، فقتلوا أحد المارة وأصابوا اثنين آخرين، وفقا للشرطة.

وقع الهجوم في ديرا مراد جمالي، وهي بلدة في إقليم بلوشستان، وفقا لمسؤول الشرطة بالمنطقة عزيز بلوش.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء عمران خان منطقة أخرى في الإقليم ليؤكد دعمه لقوات تعرضت لهجوم في منطقتي ناوشكي وبنجغور الأربعاء الماضي.

وقد قتل 9 جنود و20 مهاجما في الهجومين السابقين وعمليات تطهير تلتهما. وتبنى جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، الهجوم.

تشهد بلوشستان تمردا ضعيفا من قبل جماعات صغيرة تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد. وبالرغم من أن السلطات تقول إنها أحبطت الهجوم، مازال العنف مستمرا.

المصدر: AP