أوكرانيا تعلن إطلاق تدريبات واسعة لقيادة القوات المسلحة خلال عمليات "دفاعية"

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق التدريبات العسكرية واسعة النطاق "ميتيل-2022" لقيادة فرع القوات المسلحة خلال الأعمال القتالية.

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وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، إن "التدريبات تمثل فعالية مخطط لها مسبقا في إطار البرنامج المكثف العام لإعداد القوات".

وأوضحت أن الهدف الأساسي من المناورات يتمثل في "حيازة وتعزيز القدرات العملياتية لأجهزة الإدارة العسكرية وفرع القوات المسلحة والوحدات العسكرية... على ممارسة قيادة القوات خلال تنفيذ عمليات دفاعية في منطقة تعصف بها أزمة".

وأشار البيان إلى أن التدريبات ستجري على مدى شهر فبراير بمناطق مختلفة في كل أنحاء البلاد.

وأمس الاثنين أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، أن بلاده ستجري من 10 إلى 20 فبراير تدريبات عسكرية باستخدام منظومات أسلحة تركية وغربية الصنع.

وستأتي هذه التدريبات تزامنا مع مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس في أراضيها.

المصدر: وكالات