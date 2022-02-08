وفد من "طالبان" في سويسرا لبحث حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن وفدا من "طالبان" يجري زيارة لجنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

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وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية، في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، إن "أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان".

وشددت المسؤولة في الوقت ذاته على أن وجود عناصر من الحركة في سويسرا لا يمثل اعترافا بشرعية نظام "طالبان" في أفغانستان.

وبسطت "طالبان" سيطرتها على السلطة في معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، منذ أغسطس 2021 على خلفية انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات