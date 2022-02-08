موسكو: ننتظر من الدول الأعضاء بـ "الأمن والتعاون" ردودا بشأن مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

أعلن ألكسندر لوكاشيفيتش، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن موسكو تنتظر ردودا من دول الغرب على طلبها شرح فهمها لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

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وقال لوكاشيفيتش اليوم الثلاثاء خلال لقاء غير رسمي عقد في إطار مبادرة بولندا كرئيسة حالية للمنظمة إلى إطلاق "الحوار المستأنف حول الأمن الأوروبي": "من المهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا رؤية واضحة لكيفية فهم الدول الغربية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة وطريقة تنفيذها للالتزام التي قطعت عليها بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى".

وتابع أن موسكو تنتظر من الدول الغربية ردودا على رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الشأن، مشيرا إلى أن روسيا تتمنى أن تحصل على ردود بصفة وطنية وليست جماعية، وأن تحليلها سيتيح لموسكو بلورة "خطوات لاحقا في مجال الأمن الأوروبي".

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وذكر الدبلوماسي الروسي بأن المفهوم الشامل لعدم قابلية الأمن للتجزئة تم تبنيه خلال قمة منظمة "الأمن والتعاون" في اسطنبول عام 1999، لكن المنظمة لم تجد خلال أكثر من عقدين من الزمن إرادة سياسية للبحث عن سبل لبناء "مجتمع أمن حر ديمقراطي مشترك وغير مجزأ"، يمتد من فانكوفر إلى فلاديفوستوك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعث في 28 يناير الماضي رسالة إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، طلب منهم فيها شرح فهمهم مبدأ عدم تعزيز أمن دولهم على حساب أمن الدول الأخرى. وأشار لافروف إلى "ضرورة أن يتمتع الرد على هذه الرسالة بالصفة الوطنية، لأنه تم قبول الالتزامات المذكورة من قبل كل دولة على حدة".

المصدر: "تاس"