تشاووش أوغلو يبحث مع بلينكن التوتر الروسي الأوكراني

قالت أنقرة إن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

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وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن تشاووش أوغلو بحث مع بلينكن في اتصال هاتفي "آخر التطورات المتعلقة بالتوتر بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف البيان أن تشاووش أوغلو أبلغ بلينكن بجهود تركيا في تخفيف حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار.

كما تطرق تشاووش أوغلو إلى مناقشة التطورات في شمال سوريا، مشيرا إلى أنشطة تنظيم "وحدات حماية الشعب\ حزب العمال الكردستاني" و"هجماته ضد المدنيين"، كما أكد على مواصلة تركيا بعزم في مكافحة التنظيم الإرهابي.

وبحث الوزيران كذلك، حسب البيان، آخر التطورات في منطقة القوقاز وعملية التطبيع الجارية مع أرمينيا.

ودعا تشاووش أوغلو نظيره بلينكن إلى حضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد في الفترة بين 11 و13 مارس المقبل.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعقيلته، أمينة أردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات مبادرة لتنظيم قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لتسوية الأزمة المستمرة في العلاقات بين البلدين منذ 2014.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: "الأناضول" + وكالات