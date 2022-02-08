قوات "لوغانسك الشعبية" تعلن اعتراض طائرة مسيرة وجهها الجيش الأوكراني

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) عن اعتراضها طائرة مسيرة أرسلها الجيش الأوكراني بهدف تصويب نيران المدفعية على أراضيها.

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وقال إيفان فيليبونينكو، المتحدث باسم "الشرطة الشعبية" (التسمية الرسمية لقوات الجمهورية) إن إطلاق الطائرة المسيرة الذي تم تنفيذه في انتهاك الهدنة بين طرفي النزاع، تزامن مع قيام القوات الأوكرانية بنقل مدافع إلى مواقع إطلاق النار قرب خط التماس ووضع إحدى كتائب مدافع هاون في حالة الاستعداد لإطلاق النار.

وأضاف أن الطائرة المسيرة التي أطلقت من أجل "القيام بمهمة الاستطلاع والتصويب اللاحق لنيران المدفعية"، وذلك في انتهاك شروط الهدنة، جرى الكشف عنها وإجبارها على الهبوط، ما أدى إلى تحييد تهديد ضربة مدفعية.

وتشكل جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك "الشعبيتان"، اللتان أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، طرفا في النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) في ربيع 2014، والذي لم يجد حله حتى الآن رغم جهود دولية لتسويته. وتتهم كييف، المدعومة من الغرب، موسكو بالوقوف وراء "الانفصاليين" في دونباس، فيما تنفي روسيا كونها طرفا في النزاع، متهمة السلطات الأوكرانية بعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة في العاصمة البيلاروسية مينسك من أجل تسوية النزاع، وخاصة عبر رفضها منح أراضي الجمهوريتين "الشعبيتين" وضعا قانونيا خاصا.

المصدر: "تاس"