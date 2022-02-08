سلطات بلجيكا توقف 13 شخصا للاشتباه في تشكيلهم "جماعة ضمن الحركة السلفية الجهادية"

أوقفت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، 13 شخصا في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب يشتبه بهم في تشكيل جماعة "ضمن الحركة السلفية الجهادية".

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وقالت النيابة الاتحادية البلجيكية، في بيان: "تم الثلاثاء في بلجيكا اعتقال 13 شخصا في إطار تحقيق خاص بمكافحة الإرهاب للاشتباه بهم في تشكيل جماعة ضمن الحركة السلفية الجهادية".

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات نفذت أثناء 13 عملية دهم أجريت في مدينة أنتويرب شمال البلاد وتهدف إلى "التعرف بشكل أفضل على أنشطة" هذه الجماعة، التي قد تكون خطرة.

وذكرت النيابة الاتحادية أن الحملة تندرج في إطار تحقيق فتحه قبل أشهر وشارك فيها نحو 100 عنصر في قوات الشرطة القضائية الفدرالية، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم لم يقاوموا عناصر الأمن خلال عمليات التوقيف.

وسبق أن أكدت السلطات البلجيكية أن مدينتي بروكسل وأنتويرب تعتبران قاعدتين خلفيتين لـ"جهاديين دوليين".

المصدر: "فرانس برس" + وكالات