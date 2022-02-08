بينيت يترأس اجتماعا لبحث تداعيات فضيحة التنصت

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير الأمن الداخلي ووزير العدل والمستشارة القانونية للحكومة لبحث ما كشف عنه مؤخرا حول قضية استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس.

واجتمع بينيت اليوم الثلاثاء، مع وزير الأمن الداخلي عمر بارليف ووزير العدل غدعون ساعر والمستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف ميارا لبحث ما كشف عنه.

وقال المفتش العام للشرطة الجنرال يعقوب شابتاي ان تحقيقا أجرته الشرطة في ما نشر عن سوء استخدام البرمجية لم يظهر أي تجاوزات لأحكام القانون بهذا الخصوص، مؤكدا أن "التحقيقات والفحوص بهذا الصدد ستتواصل بالتنسيق مع لجنة التحقيق الرسمية في حال تشكيلها".

وأكد أنه طلب بتشكيل لجنة خارجية لتفحص الموضوع إذ أنه على يقين أن الشرطة ليس لديها ما تخفيه من الجمهور.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، يوم أمس قراره تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول قضية برمجية التجسس واحتمال تعرض مواطنين وشخصيات عامة للمساس بحقوقهم.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي