تقرير: مسؤول إسرائيلي رفيع في دبي لحل خلاف أمني

كشف موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين أن مسؤلا كبيرا بجهاز الأمن العام الإسرائيلي موجود حاليا بدبي لحل الأزمة المتعلقة بأمن رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية.

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وتمت الإشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والإماراتيين أوضحوا أن وفد جهاز الأمن العام وصل إلى الإمارات على وجه السرعة يوم الأحد الماضي، في محاولة لاحتواء الأزمة، وكان الطلب الرئيسي لرئيس أركان جهاز الأمن العام هو إتاحة وقت إضافي للمفاوضات، حيث وافق الإماراتيون على الطلب الإسرائيلي بتمديد المهلة حتى نهاية شباط الجاري.

ولفت تقرير إسرائيلي إلى أنه خلف الكواليس، جرت اتصالات كثيرة بين الطرفين في الأيام الأخيرة، في محاولة لتحقيق تمديد ومنع القضية من أن تصبح أزمة سياسية أوسع نطاقا من شأنها الإضرار باتفاقية السلام بين البلدين، إذ أن القلق الأكبر تمثل في أن توقف الإمارات بدورها تسيير الرحلات الجوية الى إسرائيل في أعقاب وقف الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي، في حين شملت الاتصالات بعض مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والشاباك.

تجدر الإشارة إلى أن المتطلبات الأمنية الإسرائيلية أثارت جدلا واسعا، ما أسس لمخاوف بوقف جميع الرحلات الجوية بين الجانبين اعتبارا من اليوم 8 فبراير.

المصدر: "I24"