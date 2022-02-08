السفير الروسي لدى باريس: هناك قوى في العالم غير مهتمة بالحوار مع روسيا حول قضايا الأمن

قال السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، إن هناك قوى على الساحة العالمية يهمها غياب أي حوار بين الغرب وروسيا حول قضايا الأمن.

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وذكر الدبلوماسي في تصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "هناك قوى في أوروبا والعالم غير مهتمة كثيرا بوجود حوار حقيقي بين روسيا وشركائنا في أوروبا حول قضايا الأمن".

وأشار السفير إلى أهمية المحادثات التي أجراها في موسكو أمس الاثنين الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون حول القضايا المتعلقة بالأمن في أوروبا.

وذكر أن هذه المحادثات كانت مناسبة من حيث توقيتها، وأنها "قد تؤثر إيجابا على تطور الأحداث"، لكنه أشار إلى أن سير الأمور يرتبط أيضا بنتائج لقاء ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء.

المصدر: "تاس"