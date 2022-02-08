تركيا تحمل اليونان مسؤولية مصرع 19 شخصا جراء البرد على حدودها

حملت تركيا، اليوم الثلاثاء، اليونان مسؤولية مصرع 19 شخصا جراء البرد على الحدود بين البلدين.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان مسؤولة عن مصرع 19 مهاجرا جراء البرد القارس، إثر إجبارهم من قبل سلطات الحدود اليونانية على العودة إلى الأراضي التركية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو: "اليونان تواصل سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وكانت السلطات التركية عثرت على جثامين عدد من المهاجرين قرب الحدود اليونانية بولاية أدرنة التركية، ونقلت مهاجرا آخرا إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو الآخر جراء ما تعرض له من برد.

وتعليقا على ذلك، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن المهاجرين فقدوا أرواحهم "تجمدا"، وقال إنهم "أرغموا على العودة إلى الأراضي التركية من قبل القوات اليونانية بعد تجريدهم من أحذيتهم وملابسهم".

المصدر: "الأناضول"+RT