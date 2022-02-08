الكرملين: وقف التصعيد حول أوكرانيا ضروري جدا ومن أسباب تفاقم الأزمة توريدات أسلحة لكييف

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن وقف التصعيد حول أوكرانيا ضروري للغاية، مشيرا إلى أن توريد الغرب أسلحة لكييف سبب من أسباب تنامي التوتر في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "أما وقف التصعيد فهو أمر في غاية الضرورة، لأن التوتر يزداد من يوم إلى آخر. نحن نرى أن الدول الغربية تبعث قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بأسلحة، ومعدات عسكرية. وتنظم أوكرانيا مناورات تجرب فيها - في هذه الأيام بالذات - أنواع جديدة من التقنيات التي تتلقاها. وبالطبع يقود كل ذلك إلى توترات جديدة".

وأشار بيسكوف إلى أن هذه الأسباب تجعل وقف التصعيد في المنطقة أمرا "مطلوبا إلى أقصى حد".

المصدر: "إنترفاكس"