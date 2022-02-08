المرشد الإيراني علي خامنئي: الولايات المتحدة تتعرض للضربات اليوم من نقطة لم تحسب حسابها قط
AP Office of the Iranian Supreme Leader
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "الولايات المتحدة تتعرض للضربات اليوم ، من نقطة لم تحسب حسابها قط".
وفي لقاء مع قادة القوة الجوية والدفاع الجوي للجيش الإيراني، قال علي خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة:"أينما دخل الحق على الميدان ووقف بوجه الكفر، يخطئ العدو في حساباته، رغم المجد والقوة الظاهرية التي يظهرها، وهي خاوية وفارغة من الداخل..هذا ما يحدث دائما".
وأضاف خامنئي: "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الحالي، جو بايدن، يعملان يدا بيد على تشويه صورة الولايات المتحدة وما تبقى من ماء وجهها في العالم".
المصدر: RT
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