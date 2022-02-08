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الجنرال ماكنزي: المدمرة الصاروخية "USS Cole" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات

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الجنرال ماكنزي: المدمرة الصاروخية
AFP
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أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس كول" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات.

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وأوضح ماكنزي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة، قائلا: "أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة "USS Cole" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية، وستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة".

وأضاف: "كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف - 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم".

المصدر: "وام"

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