الجنرال ماكنزي: المدمرة الصاروخية "USS Cole" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم الثلاثاء، أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس كول" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات.

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وأوضح ماكنزي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة، قائلا: "أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة "USS Cole" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية، وستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة".

وأضاف: "كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف - 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم".

المصدر: "وام"