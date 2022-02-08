إيران تكشف عن تفاصيل قرار جديد بخصوص اغتيال قاسم سليماني

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن موعد إعداد لائحة الاتهام في اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وإرسالها إلى العدلية.

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وخلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، أعلن كاظم غريب آبادي، أمين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية في الشؤون الدولية، عن "بدء الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشترك لمتابعة جريمة اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، اليوم الثلاثاء، وتستمر ليومين في بغداد.

وأضاف قائلا: "إن نيابة طهران ستعد لائحة الاتهام بشأن العمل الاجرامي في اغتيال الشهيد سليماني قبيل نهاية السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 مارس 2022)، وسترسلها الى العدلية".

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد أغتيل قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بطائرة مسيرة أمريكية في مطلع عام 2020.

المصدر: "فارس"