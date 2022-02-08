موريسون يعتذر عن "التنمر" وحوادث التحرش داخل البرلمان الأسترالي

اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن انتشار التحرش الجنسي وسوء المعاملة و"التنمر" على الموظفين داخل البرلمان.

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وفي حديثه إلى المشرعين، اعتذر موريسون مباشرة إلى الموظفة السابقة في البرلمان، بريتاني هيغينز، التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميل لها في مكتب برلماني، في مارس عام 2019.

وقال موريسون: "أنا أعتذر للسيدة هيغينز على الأمور الفظيعة التي حدثت هنا، لكنني آسف لما هو أكثر من ذلك بكثير، أعتذر لجميع أولئك الذين جاءوا قبل السيدة هيغينز وتحملوا نفس الشيء".

وأضاف: "على مدى عقود عديدة، تم تكريس ثقافة التنمر وسوء المعاملة والمضايقة، وفي بعض الحالات حتى العنف، وكأن ذلك أمر طبيعي".

وأثار إعلان هيغينز، عن تعرضها للاغتصاب داخل مبنى البرلمان الأسترالي، احتجاجات على مستوى البلاد.

وصدم الأستراليون من سوء المعاملة التي تعرضت لها، وكذلك الطريقة التي عوملت بها عندما أخبرت رؤسائها.

كما قدم زعيم المعارضة، أنتوني ألبانيز، اعتذارا لهيغينز، بالنيابة عن حزبه.

المصدر: AP