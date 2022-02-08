بعد لقائه بوتين.. ماكرون يلتقي زيلينسكي في كييف لبحث الملف الأوكراني

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد محادثات أجراها في موسكو أمس الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص أوكرانيا.

وعلى ضوء لقاء ماكرون وبوتين، قال الخبير السياسي الأوكراني، يوري رومانينكو، إن ماكرون سيقدم "مقترحات بوتين" إلى زيلينسكي.

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وفي وقت سابق، قال ماكرون، عقب لقائه مع بوتين، إنه خلال محادثته المرتقبة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيحثه على الامتثال لاتفاقيات مينسك.

بدوره أشار بوتين إلى رفض كييف الامتثال لتلك الاتفاقيات. منوها بأن عددا من أفكار وطروحات ماكرون يمكن اعتبارها أساسا لمزيد من الخطوات في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أعرب بوتين عن رأي مفاده بأن الرئيس الفرنسي "سيجد صعوبة" في المفاوضات مع القيادة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي