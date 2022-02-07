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عبد اللهيان: التوصل لاتفاق في فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة واشنطن

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عبد اللهيان: التوصل لاتفاق في فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة واشنطن
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الأطراف الغربية خاصة الولايات المتحدة.

وبحث عبد اللهيان مع نظيره الفنلندي أبكا هافيستو الذي وصل صباح الاثنين إلى طهران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الوزير الإيراني "الفشل التام لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها الإدارات الأمريكية المتعاقبة"، منتقدا "عدم وجود ردود الفعل العملية من قبل الدول الأوروبية الثلاثة تجاه هذه السياسة اللاإنسانية".

وشدد على أن طهران "ستواصل مشاركتها في هذه المفاوضات بعزم جاد من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وبناء على مصالحها الوطنية"، لافتا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة من قبل الأطراف الغربية خاصة الولايات المتحدة".

المصدر: "إرنا"

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