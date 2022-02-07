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بايدن يتعهد أمام شولتس بـ"وضع حد للسيل الشمالي 2 في حال غزو روسيا لأوكرانيا"

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بايدن يتعهد أمام شولتس بـ
AP Alex Brandon
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.
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تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمام المستشار الألماني، أولاف شولتس، بـ"وضع حد" لـ"السيل الشمالي 2" خط أنابيب الغاز الرابط بين ألمانيا وروسيا، في حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا.

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وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس عقب لقائهما في واشنطن: "اليوم بحثنا التعاون الوثيق بين بلدينا وحزمة العقوبات التي يتم إعدادها، الأمر الذي يظهر حزمنا بشأن نوايانا في حال غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضاف: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا مجددا، عندها لن يكون هناك خط أنابيب السيل الشمالي 2. أعد بأننا سنضع حدا له".

وشدد بايدن مع ذلك: "ألمانيا هي أحد أكبر حلفائنا في العالم. لا شك في التحالف القائم بين ألمانيا والولايات المتحدة".

المصدر: وكالات

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