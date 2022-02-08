اليونان تحتج لدى تركيا بسبب حفل راقص في دير أرثوذكسي

أعربت اليونان عن استنكارها لما حدث في دير سوميلا المسيحي الأرثوذكسي السابق في تركيا، واصفه الصورة التي أظهرت فرقة موسيقية ترقص داخله بأنها "إساءة" و"تدنيسا" للمكان الأثري.

وطالبت وزارة الخارجية اليونانية السلطات التركية "ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الأفعال"، مشددة على ضرورة "احترام الموقع المرشح للإدراج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وتابعت الوزارة أن "الصور الحديثة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها فرقة موسيقية أجنبية ترقص ديسكو في منطقة دير باناجيا سوميلا التاريخي تعتبر تدنيسا للمعلم".

وتم تجريد الدير من صفته الدينية الرسمية منذ فترة طويلة، ويعد حاليا متحفا تديره وزارة الثقافة التركية، كما يزوره ألوف السائحين والمسيحيين الأرثوذكس سنويا.

المصدر: وكالات