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المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن عام 2008 يصل إلى الولايات المتحدة

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المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن عام 2008 يصل إلى الولايات المتحدة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وصل أمان خليلي، المترجم الأفغاني الذي ساعد في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2008 عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية في أفغانستان، إلى ولاية أريزونا الأمريكية.

وحسب المعلومات فإنه بعد النداء الذي وجهه إلى بايدن من أفغانستان في أغسطس 2021 والذي قال فيه: "مرحبا سيدي الرئيس: أنقذني وعائلتي.. لا تنساني هنا"، بدأت الاتصالات السرية والأسماء الرمزية والرحلات السرية لإجلاء خليلي وعائلته (أطفال 4 وزوجته).

فر بعدها إلى الحدود الباكستانية ومنها ذهب في رحلة إلى قطر، وأخيرا وبعد 7 أشهر استقل رحلة إلى الولايات المتحدة وصل فيها إلى ولاية أريزونا.

قال خليلي في مقابلة مع "فوكس نيوز": "أنا حر ومتحمس جدا.. لقد كانت رحلة طويلة كبداية من شمال أفغانستان  مباشرة إلى حدود باكستان"، مشيرا إلى أنه شعر أن حكومة الولايات المتحدة خانته عندما انسحبت القوات الأمريكية من البلاد.

وأضاف: "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا جدا وكان الأمر مخيفا للغاية، فعناصر طالبان كانوا منتشرين على الطرقات ويعملون على التدقيق في هويات الجميع لإلقاء القبض على خصومهم.. لقد عملت مع القوات الأمريكية لمدة 13 عاما.. كان الأمر فظيعا بالنسبة لي".

المصدر: itv + fox news

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