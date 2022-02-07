نتنياهو يهاجم الحكومة بعد استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس على مسؤولين إسرائيليين

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة على خلفية استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس على عدد من المسؤولين والصحفيين ورجال الأعمال الإسرائيليين.

وحسب موقع "واينت" العبري، فإن نتنياهو وجه انتقادات لاذعة للشرطة، محذرا من تداعيات السكوت على تجاوزاتها، وذلك خلال انعقاد الهيئة العامة للكنيست.

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وقال: "بغض النظر عن قضيتي التي لها عواقب واسعة النطاق، فإن هذا الأمر يهم جميع مواطني الدولة، دون استثناء.. لقد حدث شيء لا يمكن تصوره هنا".

وأضاف: "ضباط في الشرطة تجسسوا بشكل غير قانوني، مستخدمين أدوات عدوانية على نحو لا مثيل له في العالم، مستهدفين عددا لا يحصى من المواطنين: صحفيون ونشطاء اجتماعيون ورؤساء بلديات ورجال أعمال وسياسيون وعائلاتهم".

وتابع: "بتجسسهم هذا عرّوا المواطنين، تعقبوا آثارهم، وتنصتوا على أسرارهم المحفوظة.. ومن يدري لأي غرض شائن استثمرت هذه المعلومات؟".

وأردف قوله: "تم تحويل غاية برامج التجسس التي صممت في الأصل لإحباط الإرهاب ومحاربة أعدائنا الى أداة يومية بأيدي مسؤولي الشرطة يتجسسون بواسطتها على المدنيين، غير آبهين بانتهاكهم القوانين والقواعد كافة".

وأضاف: "إذا ما شبهنا الأمر، فإن ذلك مشابه لاستخدام الجيش الإسرائيلي مثلا الطائرات المخصصة لضرب إيران وحزب الله وحماس لضرب مواطني إسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تشهد مثل هذا الأمر من قبل، مؤكدا أنه "لا يجب السماح بأن يمر ذلك مرور الكرام".

وكرر نتنياهو وفق الموقع اقتراح عضو الكنيست من الليكود ياريف لافين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية مقبولة على الائتلاف والمعارضة: "بهذه الطريقة فقط سنستعيد ثقة الجمهور بدولتنا وديمقراطيتنا".

المصدر: i24