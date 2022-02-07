بايدن: ألمانيا من أقرب حلفائنا ونعمل في توافق تام على ردع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن ألمانيا تعتبر من الحلفاء الأقرب للولايات المتحدة، مشددا على أن الطرفين يعملان في "توافق تام" مع بعضهما "لردع روسيا".

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وقال بايدن، خلال لقاء مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "ألمانيا تعد من الحلفاء الأقرب لأمريكا. نعمل في توافق تام مع بعضنا بعضا على مواصلة ردع العدوان الروسي في أوروبا".

وأضاف بايدن أن الدولتين تعملان كذلك بشكل منسق لمواجهة "التحديات النابعة عن الصين" وكذلك "تعزيز الاستقرار في غرب البلقان".

وعلى عكس الولايات المتحدة، ترفض ألمانيا بإصرار بيع أي أسلحة فتاكة للحكومة الأوكرانية التي يتم تزويدها بكثافة في الآونة الأخيرة بمعدات عسكرية من قبل الناتو.

وتدعي الحكومة في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات