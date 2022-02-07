واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يساعد في تحديد مكان زعيم "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان"

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعد في تحديد مكان زعيم "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" في أفغانستان.

والمكافأة التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية هي أيضا مقابل أي معلومات من شأنها أن تساعد في اعتقال أو إدانة المسؤولين عن "الهجوم الإرهابي في مطار كابل" في 26 أغسطس، والذي تبناه "تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان (IS-K)" والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ونشر حساب reward for justice، التابع لوزارة الخراجية تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "قتل إرهابيو داعش وشوهوا المئات من الأبرياء في مطار كابل. تعرض الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمعلومات عن مرتكبي هذا العمل الشنيع".

قتل إرهابيو داعش وشوهوا المئات من الأبرياء في مطار كابول. تعرض الولايات المتحدة الامريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمعلومات عن مرتكبي هذا العمل الشنيع.



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0012022941037 pic.twitter.com/AWYjnylcw0 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) February 7, 2022

المصدر: "أ ف ب" + RT