الأمم المتحدة ترحب بالمباحثات بين بوتين وماكرون

رحبت الأمم المتحدة بالمباحثات الجارية في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "مثلما كان الأمر مع الاتصالات السابقة حول أوكرانيا، ترحب الأمم المتحدة بأي جهود تساعد في الحوار".

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ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو، ويناقش خلالها الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ترفض الاتهامات الغربية لها بشأن التحضير "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، وتحذر من استفزازات كييف في منطقة النزاع بدونباس.

المصدر: "تاس"