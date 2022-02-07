الرئيس الإيراني: لن نرهن اقتصادنا بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن ترهن اقتصادها بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "الأمريكيين أنفسهم انتهكوا الاتفاق النووي والأوروبيين تقاعسوا في تنفيذ التزاماتهم".

وقال رئيسي خلال استقباله وزير خارجية فنلندا بيكا هافيسو عن مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني: "نحن أعلنا أنه مع رفع الحظر ستتهيأ الأرضيات من أجل التوصل إلى اتفاق، كما أن إيران أثبتت التزامها بالتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي (المبرم عام 2015)".

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وأضاف: "لن نجعل اقتصاد بلادنا رهنا بهذا الاتفاق".

وتابع: "الأمريكيون أنفسهم انتهكوا الاتفاق النووي والأوروبيون تقاعسوا في تنفيذ التزاماتهم، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت في تقاريرها العديدة بسلمية نشاطات إيران النووية".

ولفت إلى أن "إقرار الأمريكيين بالفشل المشين لسياسة الضغوط القصوى التي مارسوها ضد إيران"، مضيفا: "نحن نتطلع إلى أن تفصل الدول الأوروبية حساب استقلالها عن الخضوع إلى هيمنة الولايات المتحدة، وذلك لأن أمريكا دولة غير جديرة بالثقة".

المصدر: "إرنا"