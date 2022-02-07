هيئة الأركان العامة الإيرانية: في حال رفعت العقوبات سنصبح من أكبر مصدري الأسلحة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إنه إذا تم رفع العقوبات الأمريكية، فستصبح بلاده "أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم".

وأضاف باقري: " حققت طهران اليوم الاكتفاء الذاتي في مجال السلاح. مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار المتطورة والمتعددة الاستخدامات، والقوة البحرية المكتفية ذاتيا، وتصميم الطائرات ومجموعة كاملة من المعدات، لم نعد بحاجة إلى مساعدة الآخرين".

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن التهديدات أصبحت بعيدة عن بلاده، موضحا أن رد طهران على أي اعتداء سيكون حازما.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية