ستولتنبيرغ: إعادة روسيا جدولة تمارينها النووية قد يكون للتغطية على عمليات أخرى

أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، عن اعتقاده بأن إعادة روسيا جدولة التدريبات النووية الخاصة بها قد يكون "بهدف التغطية على عمليات أخرى".

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وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي، أنجيه دودا، اليوم الاثنين: "روسيا أعادت جدولة تمارينها النووية ربما لكي تغطي على عمليات أخرى محتملة".

وأضاف ستولتنبيرغ أنه جدد دعوته لروسيا إلى الاجتماع من خلال مجلس روسيا الناتو "للتحاور بشفافية وإنهاء نشر أسلحة تؤثر على أمن" الطرفين.

ويسود توتر كبير العلاقات بين روسيا والناتو على خلفية الادعاءات الغربية المستمرة حول إمكانية تنفيذ الحكومة الروسية عملية لـ"غزو" أوكرانيا، وذلك تزامنا مع تكثيف موسكو والحلف الاتصالات لمناقشة ملف الضمانات الأمنية.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات