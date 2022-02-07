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الدفاع الألمانية: برلين مستعدة لإرسال 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا

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الدفاع الألمانية: برلين مستعدة لإرسال 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا
موقع وزارة الدفاع الألمانية bmvg.de
وزارة الدفاع الألمانية
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية استعدادها لإرسال 350 عسكريا إضافيا إلى ليتوانيا في إطار تعزيز وجود حلف الناتو العسكري في جناحه الشرقي على خلفية التوتر على حدود أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "تويتر" مساء اليوم الاثنين: "نقوم بتعزيز دعمنا في الجناح الشرقي للناتو. فقد أبلغنا للتو البوندستاغ (البرلمان) بأن ما قد يصل إلى 350 عسكريا إضافيا يمكن نقلهم إلى (مكان تواجد) المجموعة القتالية في ليتوانيا".

وأشار البيان إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد اتفقت على ذلك مع الشركاء في دول البلطيق".

المصدر: "تاس"

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