الدفاع الألمانية: برلين مستعدة لإرسال 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية استعدادها لإرسال 350 عسكريا إضافيا إلى ليتوانيا في إطار تعزيز وجود حلف الناتو العسكري في جناحه الشرقي على خلفية التوتر على حدود أوكرانيا.

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Wir verstärken unsere Unterstützung an der NATO-Ostflanke: Soeben haben wir den Bundestag darüber informiert, dass schnell bis zu 350 zusätzliche SoldatInnen zur #eFP-Battlegroup nach Litauen verlegen können. Ministerin Lambrecht stimmte sich dazu mit den Partnern im Baltikum ab. pic.twitter.com/zN1LHTTVcq — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2022

وجاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "تويتر" مساء اليوم الاثنين: "نقوم بتعزيز دعمنا في الجناح الشرقي للناتو. فقد أبلغنا للتو البوندستاغ (البرلمان) بأن ما قد يصل إلى 350 عسكريا إضافيا يمكن نقلهم إلى (مكان تواجد) المجموعة القتالية في ليتوانيا".

وأشار البيان إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قد اتفقت على ذلك مع الشركاء في دول البلطيق".

المصدر: "تاس"