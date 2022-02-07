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طهران: التوصل إلى اتفاق نووي يعتمد على جدية الدول الأوروبية وواشنطن

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طهران: التوصل إلى اتفاق نووي يعتمد على جدية الدول الأوروبية وواشنطن
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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أعربت طهران عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملفها النووي، في جولة فيينا، وقالت إن ذلك يعتمد على مبادرة وسلوك الدول الأوروبية وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "التوصل إلى اتفاق يعتمد على تلك الدول، فرنسا وبريطانيا، وألمانيا، وعلى إن كانت تسعى للاتفاق بحسن نية وجدية، أم لا".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، أضاف عبد اللهيان أنه لم يتم التعامل في مفاوضات فيينا الأخيرة مع جزء من مطالب طهران برفع الحظر.

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وأشار إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وكبار الخبراء الإيرانيين سيركزون في الأيام المقبلة في فيينا على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها.

وأكد أن "على الأطراف الأخرى إبداء التزامها بالاتفاق النووي".

وأعلن الوزير الإيراني أن بلاده ترحب بتوسيع علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكنها أيضا تهتم بتطوير علاقاتها مع جميع الدول الأوروبية وليس تلك الدول الثلاث فحسب.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

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