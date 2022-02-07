ألمانيا.. نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بالأسفلت

لجأ 11 من نشطاء المناخ إلى لصق أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين بهدف التعبير عن الاحتجاج، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعة الذروة.

و في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام ولخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية، وضع نشطاء "Last Generation الجيل الأخير" طعاما كان قد تم التخلص منه في صورة من صور الهدر على الطريق السريع إيه 100.

وقال النشطاء في بيان إنه سيتم إغلاق المزيد من الطرقات و"سيكون هناك المزيد من الحصار في مدن ألمانية أخرى في وقت لاحق اليوم".

وقالت الشرطة الألمانية إن 27 ناشطا شاركوا حتى الآن في عمليات إغلاق الطرق، 11 منهم لصقوا أنفسهم على الأسفلت، مبينة أنه يتم التحقق من هويات النشطاء وتتحقق مما إذا كان من الممكن وضعهم رهن الاحتجاز.

#A100 Wegen euch #Klimaaktivisten war ich heute sehr angesäuert. In Berlin die Zufahrten zur Avus stundenlang zu blockieren und lange Staus zu provozieren ist nicht Umweltfreundlich. Ich stand in Eurem Stau und überzog wegen euch meine erlaubte Lenk und Arbeitszeit. Danke dafür. pic.twitter.com/dqYY5vzsiS — Lutz Kirschner (@LutzKirschner) February 7, 2022

وقالت الناشطة كارلا هينريكس في بيان: "من خلال التخطيط لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 ، تخرق الحكومة الألمانية التزامها الدستوري بحماية حياتنا، مشيرة إلى أنه "بحلول عام 2030، سوف نتجاوز 1.5 درجة (متوسط ​​الارتفاع في درجات الحرارة العالمية)".

وأضافت: "إن الحكومة لا تخرق القانون الدولي فحسب، بل ترتكب جريمة ضد الإنسانية من خلال التوجه عمدا إلى عالم أكثر سخونة بمقدار 2، 3 و4 درجات مع موت المليارات من الجوع".

Andy Vermaut shares:Group of 11 climate activists glue themselves to Berlin motorway https://t.co/ASGyXzUPMw Thank you. pic.twitter.com/viuobdL39X — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 7, 2022

المصدر: Today