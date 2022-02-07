السفير الروسي لدى بريطانيا: زيارتا تراس ووالس إلى موسكو لن تصبحا خطوة لتحسين العلاقات

اعتبر سفير روسيا لدى لندن، أندريه كيلين، أن الزيارتين المرتقبتين لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، ووزير دفاع المملكة المتحدة، بين والس، إلى موسكو لن تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال كيلين، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الشأن: "حاليا لا يتشكل لدي على الإطلاق انطباع أن ذلك قد يصبح خطوة نحو تحسين العلاقات وأنا أستند إلى التصريحات التي يتم الإدلاء بها من قبل تراس ووالس".

وأشار إلى أن كليهما أكدا علنا "نيتهما عرض إنذار قاس بما فيه الكفاية من خلال العقوبات على موسكو".

وتابع: "لكن، كما قلت سابقا، في حال اقتصار الأمر على ذلك، لن يكون لدينا اهتمام كبير بالحديث. لا أرى على الإطلاق استعدادا لمناقشة جادة ومتواصلة لمقترحاتنا والإسهام بأي شكل من الأشكال في هذا الشأن، على خلاف بعض الدول الأخرى".

المصدر: "إنترفاكس"