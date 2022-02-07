الولايات المتحدة.. إنقاذ 18 شخصا من طبقة من الجليد العائم انفصلت عن اليابسة

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن إنقاذ 18 شخصا من طوف جليدي انفصل عن اليابسة بالقرب من جزيرة "كاتاوبا" في بحيرة "إيري" في ولاية أوهايو.

وقال خفر السواحل إن طبقة من الجليد العائم تحطمت بينما كان الأفراد يستخدمون المركبات الثلجية، مشيرا إلى أن السلطات استخدمت زورقا هوائيا من محطة "ماربلهيد" لخفر السواحل، وطائرة هليكوبتر تابعة لمحطة ديترويت الجوية، لإنقاذ المجموعة التي تقطعت بها السبل. كما ساعد "فاعل خير" يمتلك زورقا هوائيا في العملية.

I didn't realize there was an ice rescue Sunday when I saw ice floes breaking away from the south shore of #LakeErie!! Check this satellite loop, then click the link for the article. #danger#winter#ohwx@weatherchannelhttps://t.co/Tsw8BMqy0Xpic.twitter.com/R5a6i3LOu2 — Tom Niziol (@TomNiziol) February 7, 2022

وذكر خفر السواحل في بيان صحفي أن "المروحية أنزلت سباح الإنقاذ، وبدأت عمليات الرفع أثناء انطلاق الزورق الهوائي لمحطة ماربلهيد"، لافتا إلى أن المروحية رفعت 7 أشخاص، بينما أنقذ الزورق الهوائي التابع لخفر السواحل 4 أشخاص، وأنقذ الشخص الذي قدم المساعدة بزورق هوائي آخر السبعة الآخرين ولم يكن أحد بحاجة إلى رعاية طبية.

وأكد الملازم جاي جي جيريمايا شيسيل من خفر السواحل في مدينة ديترويت أنه "لا يوجد شيء اسمه جليد آمن، ولكن يمكن للأشخاص التخفيف من مخاطرهم".

المصدر: CNN