ماكرون: القادمون من الضفة الأخرى للمتوسط يمثلون "فرصة لجعل فرنسا أعظم"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الأشخاص القادمين من الضفة المقابلة للبحر الأبيض المتوسط يشكلون "فرصة لجعل فرنسا أعظم".

وجاء تصريح ماكرون خلال "منتدى عوالم البحر المتوسط" في مدينة مرسيليا، حيث ندد بالأشخاص الذين "يزرعون الشك" بشأن الفرنسيين "القادمين من الخارج"، في إشارة إلى خطاب تيار اليمين المتطرف الرافض لسياسات الهجرة.

ودافع الرئيس الفرنسي عما وصفه بـ"الثروة التعددية" للفرنسيين القادمين "من بلاد الشام والمغرب العربي وجنوب أوروبا".

وأضاف "أنتظر من جميع مواطنينا أن يحترموا قواعد الجمهورية، وأن يحبوا بلدهم، لكنني أريد أن أقول لجميع أبناء الجمهورية، بغض النظر عن تاريخهم... عندما تأتون إلى هذه الضفة من المتوسط، لديكم أشياء عظيمة تقدمونها إلى فرنسا، وهذه فرصة لجعل فرنسا أعظم".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن "جالياتنا ومزدوجي الجنسية يمثلون فرصة هائلة لفرنسا، ويجب أن نساعدهم على النجاح، بما في ذلك على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط".

كما أعلن ماكرون خلال فعاليات المنتدى عن منح تمويل بقيمة 100 مليون يورو لـ"رواد الأعمال الذين يعيشون في فرنسا ويرغبون في الاستثمار في المغرب العربي".

المصدر: RT + "لوفيغارو"