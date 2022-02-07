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وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا والتشيك يزورون دونباس  

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وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا والتشيك يزورون دونباس  
Sputnik Сергей Аверин
لوحة تحذير من الألغام في مقاطعة لوغانسك شرق أوكرانيا.
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أعلنت كييف، اليوم الاثنين، عن وصول وزراء خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، وسلوفاكيا، إيفان كورتشوك، والتشيك، يان ليبافسكي، إلى أراضي لوغانسك الخاضعة للسلطات الأوكرانية.

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وذكر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "زملائي من النمسا وسلوفاكيا والتشيك موجودون سويا في قضاء لوغانسكايا (بلدة في خط التماس بمقاطعة لوغانسك)".

وأشار كوليبا إلى أن الوزراء الـ3 "بإمكانهم رؤية تبعات العدوان الروسي وجهود أوكرانيا لتجاوزها"، مضيفا أنهم سيصلون بعد ذلك إلى كييف يوم الثلاثاء.

كما ستصل وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين إلى أوكرانيا لتزور أيضا منطقة دونباس، فيما سيقوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأول زيارة من نوعها إلى أوكرانيا منذ 24 عاما، حيث سيلتقي رئيسها، فلاديمير زيلينسكي.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين الدول الأوروبية من جهة والسلطات في كييف من جهة أخرى على خلفية ادعاءات غربية متصاعدة حول إمكانية "غزو أوكرانيا من قبل روسيا"، الأمر الذي كذبته الحكومة الروسية مرارا.

المصدر: وكالات  

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