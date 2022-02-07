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الاتحاد الأوروبي: نراجع تواجد بعثاتنا في الساحل الإفريقي

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الاتحاد الأوروبي: نراجع تواجد بعثاتنا في الساحل الإفريقي
Globallookpress Joerg Boethling
قوات أجنبية في منطقة الساحل الإفريقي
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يدرس تواجد بعثاته في منطقة الساحل الإفريقي، على خلفية الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية، إن الاتحاد الأوربي يراجع مسألة تواجد بعثاته في الساحل الإفريقي، على خلفية ما تشهده المنطقة من اضطرابات.

وأضافت ماسارلي أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الحل العسكري لا يمثل مخرجا للأزمة الحالية في مالي".

وتابعت قائلة إن "التهديدات الإرهابية ما زالت تتواجد في منطقة الساحل وتتزايد بسبب زعزعة استقرار المنطقة".

المصدر: وكالات

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