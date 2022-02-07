ستولتنبيرغ: ناقشت مع الرئيس التركي التوتر حول أوكرانيا

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، التوتر حول أوكرانيا.

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وكتب ستولتنبيرغ على صفحته في "تويتر" اليوم الاثنين: "تحدثت مع الرئيس أردوغان لمناقشة التعزيزات الروسية داخل أوكرانيا وفي محيطها".

وتابع: "شكرته على دعمه النشط ومشاركته الشخصية لإيجاد حل سياسي، ورحبت بالدعم العملي القوي الذي تقدمه تركيا لأوكرانيا"، مؤكدا بقاء حلف شمال الأطلسي "جاهزا للحوار".

ونفت روسيا مرارا وتكرارا وعلى مختلف المستويات ادعاءات كييف والعواصم الغربية حول احتمال "الغزو الروسي" لأوكرانيا، مع أنها لم تستبعد استفزازات من أجل إعطاء شيء من المصداقية لهذه الادعاءات، محذرة من مغبة محاولات كييف لحل النزاع المسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بقوة السلاح.

المصدر: "تاس"