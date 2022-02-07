نيجيريا.. العثور على 3 أشخاص أحياء بعد غرق سفينة نفط الأسبوع الماضي

عثر على ثلاثة أشخاص أحياء، من أفراد طاقم سفينة نفط اندلعت فيها النيران وغرقت الأسبوع الماضي قبالة سواحل نيجيريا.

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وقالت الشركة المالكة لسفينة ترينيتي سبيريت" العائمة لتخزين الإنتاج والتفريغ، إن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأدى الانفجار الذي لا تعرف أسبابه بعد إلى اندلاع حريق على متن السفينة قبالة ساحل ولاية دلتا في جنوب نيجيريا، وتمت السيطرة على الحريق في اليوم التالي.

يذكر أن 10 أشخاص كانوا على متن السفينة لحظة وقوع الحادث.

وأكد مالك السفينة والمدير العام لشركة الاستكشاف والإنتاج "شيباه" (سيبكول) ايكيميفونا أوكافور أنه "تم العثور على ثلاثة من أفراد الطاقم أحياء".

وأضاف: "عثر على جثة على مقربة" من السفينة دون التمكن من معرفة إن كانت تعود لأحد أفراد الطاقم "لأنه لم يتم التعرف على هويتها بعد".

وأكد أن "جهودنا المشتركة تهدف إلى تحديد الموقع وضمان سلامة وأمن أفراد الطاقم السبعة المفقودين والتنظيف والحد من الخسائر البيئية وتحديد أسباب الانفجار".

المصدر: AFP