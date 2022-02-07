وزير الخارجية الأوكراني: حصلنا على أكثر من ألف طن من الأسلحة مؤخرا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن بلاده حصلت خلال الأشهر الأخيرة على مساعدات غربية بقيمة 1,5 مليار دولار وأكثر من ألف طن من الأسلحة.

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وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين قال كوليبا: "لقد ازداد الدعم الدولي لأوكرانيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، فقد حصلنا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة على ما يزيد عن 1.5 مليار دولار (من المساعدات)، أما حجم الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة فقد زاد عن ألف طن".

المصدر: "تاس"