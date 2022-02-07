الخارجية الروسية: زيارة محتملة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يجري العمل على إمكانية زيارة محتملة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو في 10 فبراير الجاري.

وذكر مصدر بوزارة الخارجية الروسية، ردا على سؤال حول زيارة محتملة لوزيرة الخارجية البريطانية ، "يجري العمل عليها".

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إلى ذلك أشارت تقارير لوسائل إعلام غربية إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ستذهب في زيارة لروسيا يوم الخميس.

ويشهد اليوم الاثنين حركة دبلوماسية تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

المصدر: نوفوستي