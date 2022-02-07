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بريطانيا.. تبرئة كير ستارمر من مزاعم كسر قواعد الإغلاق العام

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بريطانيا.. تبرئة كير ستارمر من مزاعم كسر قواعد الإغلاق العام
Globallookpress
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أكدت شرطة مدينة دورهام البريطانية، أنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى ضد زعيم حزب العمال كير ستارمر، بعد مزاعم خرقه لقواعد الإغلاق العام.

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وبرأت الشرطة، ستارمر، من مزاعم خرقه لقواعد الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد تصويره وهو يشرب البيرة في أحد المكاتب، في أبريل 2021.

وكان ستارمر، متواجدا في مكتب نائب مدينة دورهام، حيث كان يعمل في الفترة التي سبقت الانتخابات التكميلية الخاصة ببلدة هارتلبول في أبريل الماضي.

وقد أصر ستارمر في السابق على أنه لم يرتكب أي خطأ، على الرغم من مقارنة خصومه ما قام به باحتفالات داونينغ ستريت.

وقال كير ستارمر سابقا: "لم نخالف أي قواعد، كنا نعمل في المكتب وتوقفنا لتناول الوجبات الجاهزة". وأضاف: "القيود سمحت للناس بالعمل عند الحاجة. كنا ندير حملة انتخابية".

وأكدت شرطة دورهام أنها لا تعتقد أن ستارمر ارتكب أي جريمة.

المصدر: the guardian

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