تركيا توقف 5 أشخاص عرب دخلوا البلاد بطرق غير نظامية
AFP
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أوقفت السلطات التركية في ولاية كليس جنوب البلاد، 5 سوريين دخلوا الأراضي التركية بطرق غير نظامية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".
وكشفت الولاية في بيان اليوم الاثنين، أن فرق مديرية الأمن أوقفت الأشخاص الخمسة في حي دوغان باشا.
وأشار البيان إلى أنه تم اقتياد الموقوفين إلى دائرة الهجرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
المصدر: الأناضول
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