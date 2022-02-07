تأكيد جديد.. أردوغان سيدخل المعترك الرئاسي في عام 2023 مرشحا عن "تحالف الشعب"

صرّح دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون مرشحا من قبل تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية لعام 2023.

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ونقلت صحيفة "ستار" عن بهجلي قوله بهذا الشأن: "مرشحنا الرئاسي واضح، إنه رجب طيب أردوغان. أعتقد أن السيد أردوغان سيفوز بهامش كبير في انتخابات يونيو 2023، كما سيحقق تحالف الشعب فوزا جديدا".

يشار إلى أن الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا، ستجرى في يونيو 2023.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الحركة القومية قد شكلا في وقت سابق تحالفا جديدا أطلق عليه اسم "تحالف الشعب".

المصدر: نوفوستي