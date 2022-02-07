بعد استقالته بسبب اتهامات جنسية.. حاكم نيويورك السابق يخطط لظهوره الأول

يخطط الحاكم السابق لولاية نيويورك، أندرو كومو، لظهوره العلني الأول بعد استقالته من منصبه في أغسطس الماضي، إثر اتهامه بالتحرش جنسيا بـ11 امرأة.

إقرأ المزيد

وبحسب صحيفة "newyork post"، فإن كومو يحاول تجديد صورته بعد تصاعد فضيحة التحرش الجنسي في الأسابيع الأخيرة، حتى أنه تناول العشاء مع رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، لمناقشة تعزيز الأعمال في المدينة.

وقام كومو ومساعدوه مؤخرا "بتكثيف الجهود لإحياء مكانته العامة".

وذكرت The Post في نوفمبر، أن كومو كان يتطلع للعودة إلى الحياة السياسية، ويستهدف تحديدا شغل منصب المدعي العام للولاية، الذي تشغله حاليا، ليتيسيا جيمس.

وقال الرئيس الديمقراطي لولاية نيويورك، جاي جاكوبس، إن كومو مهتم أكثر بتبرئة اسمه. وأضاف: "نصيحتي له هي أنه يحتاج إلى بعض الوقت قبل اتخاذ أي خطوات للعودة إلى الحياة العامة".

وكان مدعي عام نيويورك أسقط تهم الاعتداء الجنسي عن الحاكم السابق للولاية، أندرو كومو.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المساعدة السابقة لكومو، بريتاني كوميسو، التي تقدمت بشكوى جنائية ضده تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي، أسقطت الدعوى.

المصدر: NEW YORK POST