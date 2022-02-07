فريق من وكالة الطاقة الذرية يزور محطة فوكوشيما الأسبوع المقبل

يزور فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، الأسبوع المقبل، لمراجعة خطة اليابان لتصريف المياه المشعة.

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وقالت الحكومة اليابانية، إن فريق الخبراء، سيقيمون خلال فترة إقامتهم في البلاد، من 14 إلى 18 فبراير، سلامة إطلاق المياه المعالجة، مع زيارتهم لمصنع فوكوشيما المقرر إجراؤها في 15 فبراير.

وكان من المقرر إجراء التقييم في الموقع، بقيادة غوستافو كاروزو، مدير ومنسق إدارة السلامة والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منتصف ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

وأوضحت وزارة الصناعة إن الفريق سيتبادل الآراء مع الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، المشغلة لمحطة فوكوشيما، بشأن التعاون في التعامل مع المياه المعالجة وكيفية تصريفها.

المصدر: "كيودو"