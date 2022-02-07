حزب تركي ينتقد تسليم مسيرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا

اعتبر الأمين العام للحزب الوطني التركي دوجو بيرينجيك، أن تسليم تركيا طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" إلى أوكرانيا خطأ فادحًا.

وقال بيرينجيك لوكالة "نوفوستي": "إن إمداد تركيا بطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار لأوكرانيا خطأ كبير، وقد صرح حزبنا مرارا وتكرارا. لن تستخدم هذه الأسلحة في نهاية المطاف ضد روسيا فحسب، بل أيضا ضد تركيا نفسها".

وفي وقت سابق، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بايكار" التركية مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات بدون طيار بالقرب من كييف.

يذكر أنه ومنذ عام 2014، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس. بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم يبلغ مجموعها مليارات الدولارات.

وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وزوارق دورية، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة للبطاريات، وقاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات من المملكة المتحدة، تركيا زودت طائرات هجومية من طراز بيرقدار TB2. كما وقعت أوكرانيا وبريطانيا مذكرة تنص على التصميم المشترك وبناء السفن الحربية على أراضي البلدين وبناء قاعدتين للبحرية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي