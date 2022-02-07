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البيت الأبيض: بايدن أعرب لبينيت عن دعمه لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

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البيت الأبيض: بايدن أعرب لبينيت عن دعمه لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
Globallookpress Sarahbeth Maney
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل.

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وجاء في البيان أن بايدن "أكد دعم إدارته الكامل لتجديد منظومة القبة الحديدية في إسرائيل"، وأكد التزامه بـ"توسيع الاستقرار والشراكات عبر منطقة الشرق الأوسط".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفاد في وقت سابق أن الطرفين بحثا "التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني المتنامي والخطوات لصد البرنامج النووي الإيراني"، كما ناقشا "الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: RT

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