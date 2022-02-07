اليونان.. العثور على جثث 3 متسلقين مفقودين في جبل هيلموس

أعلنت خدمة الإطفاء اليونانية العثور على جثث 3 متسلقي جبال كانوا مفقودين منذ السبت، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه من المرجح أن انهيارا جليديا أدى إلى وفاتهم.

وقالت خدمة الإطفاء في بيان لها: "انطلق المتسلقون اليونانيون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 55 عاما، لتسلق جبل هيلموس، الذي يبلغ ارتفاعه 2355 مترا في إقليم بيلوبونيز جنوب غربي اليونان صباح السبت".

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وأضافت أن "متسلقي الجبال الثلاثة أوقفوا سيارتهم في منتجع كالافريتا للتزلج، بالقرب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وتركوا رقم هاتف محمول مع موظفي المنتجع".

وقال العاملون لوسائل الإعلام المحلية إنهم "أطلقوا ناقوس الخطر مساء السبت، عندما لاحظوا أن السيارة لا تزال في ساحة انتظار السيارات، فيما باءت محاولات الاتصال بالرقم بالفشل".

وأكدت خدمة الإطفاء أن "عملية البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء أرسلت فرقة إنقاذ خاصة، و22 من رجال الإطفاء، وطائرتين مروحيتين، ومشغلي طائرات بدون طيار".

وأضافت أنه تم العثور على خوذة وسترة في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد، وبعد عدة ساعات، تم العثور على جثث الثلاثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيارا جليديا ربما أدى إلى مصرعهم.

المصدر: "أسوشيتد برس"





