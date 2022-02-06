إسرائيل: الاتحاد الإفريقي رفض محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا منع انضمامنا إليه

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تشكيل الاتحاد الإفريقي لجنة لدراسة مسألة ضمها كعضو مراقب "رفضا" من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب إفريقيا منع الانضمام الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الإفريقي رفض اليوم محاولات الجزائر وجنوب إفريقيا لإلغاء قبول إسرائيل كمراقب في المنظمة، وقرر تشكيل لجنة لمواصلة المشاورات حول هذا الموضوع".

وأكدت الوزارة أن "قبول إسرائيل في الاتحاد كمراقب، هو مصلحة للجميع، وسيمكّن من زيادة التعاون بين إسرائيل والدول الإفريقية".

وكان الاتحاد الإفريقي، قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.

وتضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، فضلا عن الرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.

المصدر: "سبوتنيك"